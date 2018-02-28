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Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*
Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2100 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*
2100 W
Filter HEPA 12
5 l
2100 W motor proizvaja moč sesanja 475 W za odlične rezultate čiščenja.
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.
Posebni izhodni filter zadrži 99,5% prahu, preden je zrak vrnjen nazaj v prostor, in tako zagotavlja čisto okolje brez prahu.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Edward
18/10/2013
Česká republika
Doopravdy vynikající vysavač
Skvělý sací výkon,a to jen na čtvrt otáčky motoru,velmi tichý,jednoduché ovládání.Žádný jiný vysavač,který jsem vyskoušel a nebylo jich málo,tak dobře nesál.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)