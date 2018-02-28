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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

Izdelek ni več na voljo

PerformerProSesalnik z vrečko

FC9184/01

5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2100 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Poglej vse prednosti

z motorjem moči 2100 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

  • 2100 W

  • Filter HEPA 12

  • 5 l

2100 W motor z največjo sesalno močjo 475 W

2100 W motor z največjo sesalno močjo 475 W

2100 W motor proizvaja moč sesanja 475 W za odlične rezultate čiščenja.

Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Filter EPA 12 z 99,5 % filtriranjem prahu

Filter EPA 12 z 99,5 % filtriranjem prahu

Posebni izhodni filter zadrži 99,5% prahu, preden je zrak vrnjen nazaj v prostor, in tako zagotavlja čisto okolje brez prahu.

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

18/10/2013

Česká republika

Česká republika

Doopravdy vynikající vysavač

Skvělý sací výkon,a to jen na čtvrt otáčky motoru,velmi tichý,jednoduché ovládání.Žádný jiný vysavač,který jsem vyskoušel a nebylo jich málo,tak dobře nesál.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

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Omejitve odgovornosti

  1. Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)