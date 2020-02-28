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  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
  • Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.

Izdelek ni več na voljo

Performer UltimateSesalnik z vrečko

FC8955/09

3.8
| (12) Ocene

4 Nagrade

Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
Inovativni Philips Performer Ultimate je naš najnaprednejši sesalnik z vrečko.
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LED-tehnologija TriActive razkriva prah.

Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.

  • Energijska oznaka AAAB**

  • 900 W

  • 4 l

Tehnologija AirflowMax za močno sesanje

Tehnologija AirflowMax za močno sesanje

Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovostna in nesprijemljiva sintetična vrečka za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

TriActive LED za globoko čiščenje

TriActive LED za globoko čiščenje

Novi nastavek TriActive LED z ekskluzivno tehnologijo talne svetilke razkriva skriti prah. Nastavek brez krtače z edinstveno strukturo gumijaste lopute preprečuje navijanje dlake in las. Zaradi ploščate oblike lahko plosko leži na tleh, tako da lahko dosežete še več mest.

CarpetClean za učinkovito čiščenje mehkih tal

CarpetClean za učinkovito čiščenje mehkih tal

Nastavek CarpetClean je idealen za globoko čiščenje. Primeren je za najzahtevnejše preproge in učinkovito pobira prah z mehkih tal.

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679665
  • Award image VRS_AWARD-1679524
  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679575

Ocene

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3.8

od 5

12

Ocene

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

08/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je jednostavno izvrstan

Proizvod je stvarno odlican za svaku preporuku i pohvalu, samo tako nastavite. Jednostavan za upravljanje i praktican. Svaka cast

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

21/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Di sam prije gledao da nisam kupio ovaj model usisavača?!

Mocan dizajn, dobim zelju usisavati cim ga vidim. LED lapme na cetki odlicna stvar za otkrivanje prasine! Izuzetno tih, oprema koja dolazi uz uredaj odlicna pomoc za vrijeme usisavanja. Iako se karakteristike poput (smart usisavac) cine kao finese, primjeti se da za vrijeme koristenja ovog uredaja dobru dodu. Ni P od prasine nakon usisavnja, uz mirsne ampule (a opran i unutarnji filter) cijela kuca mirise! Nema vise brisanja prasine sa namjestaja zahvaljujuci integriranoj cetki na drsci. Svakako preporucujem ovaj model, Alergicarima pogotovo!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

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  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).