2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC8955/09
Energijska oznaka AAAB**
900 W
4 l
Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovostna in nesprijemljiva sintetična vrečka za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.
Novi nastavek TriActive LED z ekskluzivno tehnologijo talne svetilke razkriva skriti prah. Nastavek brez krtače z edinstveno strukturo gumijaste lopute preprečuje navijanje dlake in las. Zaradi ploščate oblike lahko plosko leži na tleh, tako da lahko dosežete še več mest.
Nastavek CarpetClean je idealen za globoko čiščenje. Primeren je za najzahtevnejše preproge in učinkovito pobira prah z mehkih tal.
Nagrade
3.8
od 5
12
Ocene
tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
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Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
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Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Fuminho
08/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod je jednostavno izvrstan
Proizvod je stvarno odlican za svaku preporuku i pohvalu, samo tako nastavite. Jednostavan za upravljanje i praktican. Svaka cast
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Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Lukas
21/01/2018
Hrvatska
Di sam prije gledao da nisam kupio ovaj model usisavača?!
Mocan dizajn, dobim zelju usisavati cim ga vidim. LED lapme na cetki odlicna stvar za otkrivanje prasine! Izuzetno tih, oprema koja dolazi uz uredaj odlicna pomoc za vrijeme usisavanja. Iako se karakteristike poput (smart usisavac) cine kao finese, primjeti se da za vrijeme koristenja ovog uredaja dobru dodu. Ni P od prasine nakon usisavnja, uz mirsne ampule (a opran i unutarnji filter) cijela kuca mirise! Nema vise brisanja prasine sa namjestaja zahvaljujuci integriranoj cetki na drsci. Svakako preporucujem ovaj model, Alergicarima pogotovo!
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Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).