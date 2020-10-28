2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
750 W
66 dB za tiho sesanje
Visokoučinkovit 750 W motor zagotavlja zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.
Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.
Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.
Nagrade
4.1
od 5
8
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mare2020
28/10/2020
Hrvatska
Prezadovoljna zena
Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god
Prednosti
Sve
Slabosti
Nema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Zbklj
24/10/2020
Hrvatska
Odličnan!!
Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.
Prednosti
Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top
Slabosti
Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Dam4
29/09/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan usisavač
Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
od vseh sesalnikov z vrečko Philips.
čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 µm, skladno z energijsko oznako EU.