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  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.

Izdelek ni več na voljo

Performer SilentSesalnik z vrečko

FC8786/09

4.1
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

1 nagrada

Največja moč. Najtišje delovanje*.
Dom je s čistimi tlemi bolj zdrav. Novi sesalnik Philips Performer Silent se ponaša s tehnologijo nastavkov za temeljito odstranjevanje umazanije in finih prašnih delcev in s tem zagotavlja zdravo okolico. S samo 66 dB je hkrati tudi naš najtišji sesalnik do zdaj.
Poglej vse prednosti

Posesa več kot 99,99 %** prahu in alergenov

Največja moč. Najtišje delovanje*.

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 750 W

  • 66 dB za tiho sesanje

750 W motor z visoko močjo sesanja

750 W motor z visoko močjo sesanja

Visokoučinkovit 750 W motor zagotavlja zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.

99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.

Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili

Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili

Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

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4.1

od 5

8

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

28/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna zena

Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god

Prednosti

Sve

Slabosti

Nema

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

24/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličnan!!

Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.

Prednosti

Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top

Slabosti

Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

29/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan usisavač

Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

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Omejitve odgovornosti

  1. od vseh sesalnikov z vrečko Philips.

  2. čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 µm, skladno z energijsko oznako EU.