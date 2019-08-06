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  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.

Izdelek ni več na voljo

Performer SilentSesalnik z vrečko

FC8779/09

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Največja moč. Najtišje delovanje*.
Dom je s čistimi tlemi bolj zdrav. Novi sesalnik Philips Performer Silent se ponaša s tehnologijo nastavkov za temeljito odstranjevanje umazanije in finih prašnih delcev in s tem zagotavlja zdravo okolico. S samo 66 dB je hkrati tudi naš najtišji sesalnik do zdaj.
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Pobere več kot 99,99 %** prahu in alergenov

Največja moč. Najtišje delovanje*.

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 750 W

  • 69 dB za tiho sesanje

750 W motor z visoko močjo sesanja

750 W motor z visoko močjo sesanja

Visokoučinkovit 750 W motor zagotavlja zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.

99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.

Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili

Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili

Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Много съм доволна.Чисти супер!

Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

30/06/2019

България

България

уникален помощник вкъщи

Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

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Omejitve odgovornosti

  1. od vseh Philipsovih sesalnikov z vrečko.

  2. Čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 mm, skladno z energijsko oznako EU.