2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
750 W
69 dB za tiho sesanje
Visokoučinkovit 750 W motor zagotavlja zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.
Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.
Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.
Nagrade
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Andrei
06/08/2019
Hrvatska
Odličan
Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Къща Конакът Орехово
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Много съм доволна.Чисти супер!
Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Lolly98
30/06/2019
България
уникален помощник вкъщи
Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
od vseh Philipsovih sesalnikov z vrečko.
Čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 mm, skladno z energijsko oznako EU.