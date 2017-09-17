2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
5 l
Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.
Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.
Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.
4.8
od 5
54
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jožko
17/09/2017
Slovenija
vrhunski
sesalec vreden svojega denarja.vrhunski dizajn izredno tih in odlične perfprmanse
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Sesalnik z vrečko
JELENA46
18/06/2018
Hrvatska
OVAJ PROIZVOD JE SUPER
usisavač je odličan, jake je usisne snage, nije bučan i nije pretežak i prevelik. lako se prazni i vrećice su mu lako nabavljive.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Branko
01/04/2017
Hrvatska
Usisavač bi bio savršen da...
...se već nakon 2 usisavanja crijevo za usisavanje koje je inače 360° flex nije prestalo vrtjeti u svom kučištu kako bi i trebalo. U početku se okretalo odlično pri čemu nisam trebao okretati i usisavač a sada tu funkciju više nema. Kako je taj dio plastičan (kao uostalom i cijela vanjština usisavača, očito se tvornički sloj za lakše okretanje istrošio. Sada me usisivač prati kako crijevo zakrećem...za takav cjenovni razred proizvoda neočekivano. Sve ostalo je super...vreća LongPerformance se još nije napunila a proizvod koristim 5-6 mjeseci jednom tjedno za stan od 53 kvadrata. Kabel je stvarno dovoljan da iz jedne utičnice mogu doseći sve točke u stanu...svaka čast. Obje četke (TriActiveMax i za parket) su odlične. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, a da nije okretno crijevo izgubilo funkcionalnost proizvod bi bio savršen.
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Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom
Na ravni Philips