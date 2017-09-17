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Izdelek ni več na voljo

Performer ExpertSesalnik z vrečko

FC8722/09

4.8
| (54) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Popolna zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.
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Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • 5 l

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.

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Ocene

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4.8

od 5

54

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

17/09/2017

Slovenija

Slovenija

vrhunski

sesalec vreden svojega denarja.vrhunski dizajn izredno tih in odlične perfprmanse

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

OVAJ PROIZVOD JE SUPER

usisavač je odličan, jake je usisne snage, nije bučan i nije pretežak i prevelik. lako se prazni i vrećice su mu lako nabavljive.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

01/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Usisavač bi bio savršen da...

...se već nakon 2 usisavanja crijevo za usisavanje koje je inače 360° flex nije prestalo vrtjeti u svom kučištu kako bi i trebalo. U početku se okretalo odlično pri čemu nisam trebao okretati i usisavač a sada tu funkciju više nema. Kako je taj dio plastičan (kao uostalom i cijela vanjština usisavača, očito se tvornički sloj za lakše okretanje istrošio. Sada me usisivač prati kako crijevo zakrećem...za takav cjenovni razred proizvoda neočekivano. Sve ostalo je super...vreća LongPerformance se još nije napunila a proizvod koristim 5-6 mjeseci jednom tjedno za stan od 53 kvadrata. Kabel je stvarno dovoljan da iz jedne utičnice mogu doseći sve točke u stanu...svaka čast. Obje četke (TriActiveMax i za parket) su odlične. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, a da nije okretno crijevo izgubilo funkcionalnost proizvod bi bio savršen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8722/09 Usisavač s vrećicom

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