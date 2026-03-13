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Performer Active Sesalnik z vrečko

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Performer ActiveSesalnik z vrečko

FC8652/01

Performer Active Sesalnik z vrečko

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8652/01 - English (US)

  • PDF dat., 268.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF dat., 2 MB
  • 13 March 2026

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