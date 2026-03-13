Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
Performer Active Sesalnik z vrečko
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC8652/01
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8652/01 - English (US)
User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Vse (2)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali