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Performer Active Sesalnik z vrečko
Izdelek ni več na voljo
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FC8579/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8579/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8579/09
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Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
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