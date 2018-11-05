2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
900 W
4 l
Daljinski upravljalnik
Edinstveno zasnovana komora za prah poveča zmogljivost in pretok zraka z vrečko za prah, ki se ne maši, kar omogoča veliko moč sesanja, vse dokler ni vrečka polna.
Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za globinsko čiščenje.
Nastavek TriActive+ in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.
Nagrade
4.6
od 5
38
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
bjerala
05/11/2018
Slovenija
razmerje cena /kvaliteta je dobro, 'udoben' sesalnik
Sesalnik dobro sesa, glavna krtača je kvalitetna in drsi mehko po površini, ima dobro razporejene ščetine. Razmerje cena kvaliteta je dobro.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko
Tina
04/10/2018
Slovenija
Odličen
Priporočam vsem,ki želijo najboljše in jim bo postalo sesanje užitek ne nuja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko
Petra2018
23/06/2018
Slovenija
Ta izdelek super dobro sesalno moč.
Moj moj je navdušen nad tem sesalnikom. Všeč nama je, da je lahek in zelo tih.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko