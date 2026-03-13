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Performer Compact Sesalnik z vrečko

Izdelek ni več na voljo

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Performer CompactSesalnik z vrečko

FC8379/09

Performer Compact Sesalnik z vrečko

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)

  • PDF dat., 187.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 13 March 2026

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