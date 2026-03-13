Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
Performer Compact Sesalnik z vrečko
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC8379/09
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)
Vse (2)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips se ne vklopi
Moj sesalnik Philips se pregreva
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali