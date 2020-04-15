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  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

Izdelek ni več na voljo

Performer CompactSesalnik z vrečko

FC8379/09

4.8
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

2 Nagrade

Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo napora. Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.
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Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 900 W

  • 3 l

  • Turbo krtača

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) S posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah. 2) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Ocene

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4.8

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

15/04/2020

Slovenija

Slovenija

odličen

odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

29/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vuče ko zmaj

Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

12/04/2018

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem proizvod

Proizvod je odličan,lagan,jednostavan za koristenje,funkcionalan

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

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  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z razpokami (IEC62885-2).