2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
900 W
3 l
Turbo krtača
Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) S posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah. 2) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.
Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.
Nagrade
4.8
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen
odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Kika34
12/04/2018
Hrvatska
Preporučujem proizvod
Proizvod je odličan,lagan,jednostavan za koristenje,funkcionalan
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z razpokami (IEC62885-2).