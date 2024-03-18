Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
PowerLife Sesalnik z vrečko
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC8326/09
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8326/09 - English (US)
User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
Vse (2)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips se ne vklopi
Moj sesalnik Philips se pregreva
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali