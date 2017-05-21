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Izdelek ni več na voljo
Nastavek Tri-Active
Animal
Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.
3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.
Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hrvac
21/05/2017
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod ..
Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
kosids
06/06/2019
България
Прахосмукачката е отлична!
Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка