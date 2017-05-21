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Izdelek ni več na voljo

PowerLifeSesalnik z vrečko

FC8326/09

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Popolna zmogljivost
Sesalnik Philips PowerLife zagotavlja izredno učinkovito čiščenje z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.
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Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Nastavek Tri-Active

  • Animal

Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje

3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje

3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod ..

Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

06/06/2019

България

България

Прахосмукачката е отлична!

Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

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