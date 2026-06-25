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Večnamenski nastavek TriActive+

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Večnamenski nastavek TriActive+

FC8075/01

Večnamenski nastavek TriActive+

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Edinstveni nastavek TriActive+ hkrati izvaja 3 opravila čiščenja in zagotavlja učinkovito čiščenje. Nastavek lahko uporabljate za čiščenje vseh vrst tal in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem.

  • PDF dat.
  • 25 June 2026