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Večnamenski nastavek TriActive+
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FC8075/01
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Edinstveni nastavek TriActive+ hkrati izvaja 3 opravila čiščenja in zagotavlja učinkovito čiščenje. Nastavek lahko uporabljate za čiščenje vseh vrst tal in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem.