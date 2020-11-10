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  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati
  • 3 opravila čiščenja hkrati

Izdelek ni več na voljo

Večnamenski nastavek TriActive+

FC8075/01

3
| (2) Ocene
3 opravila čiščenja hkrati
Edinstveni nastavek TriActive+ hkrati izvaja 3 opravila čiščenja in zagotavlja učinkovito čiščenje. Nastavek lahko uporabljate za čiščenje vseh vrst tal in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem.
Poglej vse prednosti

s stranskimi krtačami in veliko sprednjo odprtino

3 opravila čiščenja hkrati

  • Primerno za vse vrste tal

  • Univerzalna pritrditev

  • S priključnim adapterjem

Velika sprednja odprtina za večje drobtine

Velika sprednja odprtina za večje drobtine

Nastavek TriActive+ zaradi velike sprednje odprtine pobere več večjih delcev.

Stranske krtače za čiščenje ob stenah

Stranske krtače za čiščenje ob stenah

Nastavek TriActive+ ima stranske mehke krtače za boljše čiščenje ob stenah in okoli pohištva.

Plošča je zasnovana za učinkovito pobiranje prahu

Plošča je zasnovana za učinkovito pobiranje prahu

Nastavek TriActive+ ima posebno zasnovano ploščo za najučinkovitejše pobiranje prahu na preprogah in trdih tleh.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

2

Ocene

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Prednosti

výdrž

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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