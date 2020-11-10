2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC8075/01
Primerno za vse vrste tal
Univerzalna pritrditev
S priključnim adapterjem
Nastavek TriActive+ zaradi velike sprednje odprtine pobere več večjih delcev.
Nastavek TriActive+ ima stranske mehke krtače za boljše čiščenje ob stenah in okoli pohištva.
Nastavek TriActive+ ima posebno zasnovano ploščo za najučinkovitejše pobiranje prahu na preprogah in trdih tleh.
3.0
od 5
2
Ocene
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Prednosti
výdrž
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Ta ocena je bila podana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice