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FC8043/02
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User Manual Philips
Nastavek Philips Turbo FC8043/02 s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje las in vlaken s preprog. Vrtljiva krtača aktivno odstrani prašne delce in lase, kar zagotavlja 25 % boljše čiščenje.