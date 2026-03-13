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Nastavek za sesalnik

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Nastavek za sesalnik

FC8043/02

Nastavek za sesalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF dat., 3.1 MB
  • 13 March 2026

Nastavek Philips Turbo FC8043/02 s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje las in vlaken s preprog. Vrtljiva krtača aktivno odstrani prašne delce in lase, kar zagotavlja 25 % boljše čiščenje.

  • PDF dat.
  • 11 August 2026