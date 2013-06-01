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Turbo krtača
Dlake in prah se primejo preprog, manjši delci umazanije pa prodrejo globoko v preprogo. Ta nastavek z vrtljivo krtačo aktivno odstranjuje to neprijetno hišno umazanijo.
Dva adapterja omogočata priključitev nastavka sesalnika na cevi sesalnikov večine blagovnih znamk (Ø 32 – 35 mm).
5.0
od 5
2
Ocene
100%
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bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
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Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
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Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
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Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
V primerjavi z nastavkom Philips