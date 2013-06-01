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  • Univerzalni turbo nastavek s krtačo
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  • Univerzalni turbo nastavek s krtačo
  • Univerzalni turbo nastavek s krtačo
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  • Univerzalni turbo nastavek s krtačo

Izdelek ni več na voljo

Nastavek za sesalnik

FC8043/02

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Univerzalni turbo nastavek s krtačo
Nastavek Philips Turbo FC8043/02 s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje las in vlaken s preprog. Vrtljiva krtača aktivno odstrani prašne delce in lase, kar zagotavlja 25 % boljše čiščenje.
Poglej vse prednosti

25 % učinkovitejše čiščenje preprog

Univerzalni turbo nastavek s krtačo

  • Turbo krtača

Vrtljiva krtača za globoko čiščenje preprog

Vrtljiva krtača za globoko čiščenje preprog

Dlake in prah se primejo preprog, manjši delci umazanije pa prodrejo globoko v preprogo. Ta nastavek z vrtljivo krtačo aktivno odstranjuje to neprijetno hišno umazanijo.

Dva adapterja omogočata univerzalno uporabo nastavka

Dva adapterja omogočata univerzalno uporabo nastavka

Dva adapterja omogočata priključitev nastavka sesalnika na cevi sesalnikov večine blagovnih znamk (Ø 32 – 35 mm).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

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