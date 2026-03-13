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PowerPro Aqua Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Izdelek ni več na voljo
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FC6408/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6408/01 - English (US)
Vse (13)
Kako dolgo naj polnim sesalnik Philips PowerPro Duo?
Kako naj očistim filter sesalnika PowerPro Aqua?
Kako naj nastavim sesalnik Philips PowerPro Aqua?
Kdaj očistiti/zamenjati blazinice iz mikrovlaken sesalnika Philips?
Ali lahko v zbiralnik pokončnega sesalnika Philips dodam čistilo za tla ali toplo vodo?
Krtača sesalnika Philips PowerPro Stick se ne vrti
Iz sesalnika Philips PowerPro Aqua uhaja prah
Brezžični sesalnik Philips PowerPro Duo ima nizko moč sesanja
Sesalnik za mokro sesanje izčrpa manj vode kot običajno
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