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Izdelek ni več na voljo
3-v-1
Sesanje, čiščenje in ročni sesalnik
25,2 V
Pralni 3-slojni filter lahko za res čist zrak zajame več kot 90 % alergenov, kot so cvetni prah, živalska dlaka in prah.
Pri novem sesalniku brez vrečke PowerPro Aqua posodo s prahom izpraznite brez dotikanja prahu.
Z brezžičnim aparatom lahko čistite, kjerkoli hočete in na vseh vrstah tal.
4.2
od 5
716
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dr134
01/01/2022
Slovenija
Izdelek je super
Izdelek je odličen , priporočam vsem ki želijo imeti hitro očiščen svoj dom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6404/01 Sistem za sesanje in brisanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6404/01 Sistem za sesanje in brisanje
Vajda90
06/12/2021
Slovenija
Sesalec je odličen
Z sesalcem powerpro aqua smo zelo zadovoljni, tako z starejsim kot sedaj z novejsim modelom, ki smo ga zamenjali predvsem zaradi daljse vzdrzljivosti baterije
Prednosti
Vse
Slabosti
V vsem casu uporabnosti sesalca powerpro aqua se nismo imeli slabe izkusnje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
LolekBolek
03/12/2021
Slovenija
Čudovita zadeva,
Lahek, priročen, ne zavzema prostora, ni se potrebno prepogibati
Prednosti
Odlično
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Priporočamo zamenjavo vsake 3–6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe. V paketu sta priloženi 2 blazinici iz mikrovlaken; na spletni strani www.philips.si lahko preverite, kje kupiti blazinice iz mikrovlaken. Če uporabite blazinice iz mikrovlaken drugih znamk, ne moremo zagotoviti optimalnih rezultatov čiščenja.