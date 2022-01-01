IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.

Izdelek ni več na voljo

PowerPro AquaBrezžični sesalnik z možnostjo polnjenja

FC6408/01

4.2
| (716) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Sesa in čisti hkrati.
Novi brezžični sesalnik PowerPro Aqua (25,2 V) je zmogljiv pomočnik, saj vam omogoča kar 3 načine čiščenja vsakdanje nečistoče. To so: sesalnik brez vrečke za čiščenje vseh vrst tal, ročni sesalnik za površine, kot so kavči, stoli in koti, ter sistem čiščenje mokre umazanije.
Poglej vse prednosti

Vedno pri roki za hitro čiščenje vsakdanjih nečistoč

Sesa in čisti hkrati.

  • 3-v-1

  • Sesanje, čiščenje in ročni sesalnik

  • 25,2 V

Tehnologija 3-slojnega filtra zajame mikrodelce

Tehnologija 3-slojnega filtra zajame mikrodelce

Pralni 3-slojni filter lahko za res čist zrak zajame več kot 90 % alergenov, kot so cvetni prah, živalska dlaka in prah.

Brez vrečke: enostavno in higiensko praznjenje komore za prah z eno potezo

Brez vrečke: enostavno in higiensko praznjenje komore za prah z eno potezo

Pri novem sesalniku brez vrečke PowerPro Aqua posodo s prahom izpraznite brez dotikanja prahu.

Brezžično čiščenje: svoboda čiščenja v vseh prostorih

Brezžično čiščenje: svoboda čiščenja v vseh prostorih

Z brezžičnim aparatom lahko čistite, kjerkoli hočete in na vseh vrstah tal.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

716

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/01/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super

Izdelek je odličen , priporočam vsem ki želijo imeti hitro očiščen svoj dom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6404/01 Sistem za sesanje in brisanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6404/01 Sistem za sesanje in brisanje

06/12/2021

Slovenija

Slovenija

Sesalec je odličen

Z sesalcem powerpro aqua smo zelo zadovoljni, tako z starejsim kot sedaj z novejsim modelom, ki smo ga zamenjali predvsem zaradi daljse vzdrzljivosti baterije

Prednosti

Vse

Slabosti

V vsem casu uporabnosti sesalca powerpro aqua se nismo imeli slabe izkusnje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja

03/12/2021

Slovenija

Slovenija

Čudovita zadeva,

Lahek, priročen, ne zavzema prostora, ni se potrebno prepogibati

Prednosti

Odlično

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Priporočamo zamenjavo vsake 3–6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe. V paketu sta priloženi 2 blazinici iz mikrovlaken; na spletni strani www.philips.si lahko preverite, kje kupiti blazinice iz mikrovlaken. Če uporabite blazinice iz mikrovlaken drugih znamk, ne moremo zagotoviti optimalnih rezultatov čiščenja.