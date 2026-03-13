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MiniVac Ročni sesalnik
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FC6149/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6149/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
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Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
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Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
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