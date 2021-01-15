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Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac 12 V zagotavlja boljše rezultate pri čiščenju doma in avta. 2-stopenjski ciklonski zračni tok brez vrečke zagotavlja dolgotrajno učinkovitost, aerodinamičen nastavek pa vrhunsko pobiranje prahu.
12 V baterija
Ciklonski brez vrečke
5 nastavkov in torba za shranjevanje
Za dom in avto (z avto. vtikačem)
Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.
Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.
Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije* sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.
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5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Marlock
15/01/2021
Polska
Najlepszy ręczny odkurzacz!
Mały, mocny, poręczny. Dzięki bazie można go niemal non stop używać. Bogaty zestaw akcesoriów + torba. Łatwy w czyszczeniu! Jedynym mankamentem jest delikatny i podatny na zarysowania plastik z którego jest wykonany. Obecnie brak zestawów filtrów wymiennych na rynku, a szkoda ...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny
Boghi
06/06/2019
România
Bun
Dupa un drum cu masina iar intre timp ai mai si consumat in masina ceva produse care au lasat firmituri (stixuri, biscuiti, etc) e foarte bun aspiratorul pentru a face curat pe scaune si pe jos. Atentie acest aspirator nu poate inlocui o curatenie profesionala executata la o spalatorie auto. Are multe accesorii cu care poti curata orice cotloane.
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6149/01 Aspirator portabil
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6149/01 Aspirator portabil
besenj
10/04/2019
Україна
Дуже задоволена даним продуктом
Незамінна річ як вдома, так і в машині! Зарядки вистачає на довго, легко чистити, багато насадок, що полегшує прибирання!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос