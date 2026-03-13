Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
MiniVac Ročni sesalnik
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC6148/01
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6148/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
Vse (3)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Čiščenje posode za prah v sesalniku Philips brez vrečke
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali