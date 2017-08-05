2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
10,8 V baterija (litijeva)
Ciklonski brez vrečke
Krtačni in ozki nastavek
Eco
Zmogljive litij-ionske (Li-Ion) baterije sesalnika Philips Mini Vac v primerjavi s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami zagotavljajo dolgotrajnejšo uporabo. So tudi zelo lahke, kar omogoča prijetnejše čiščenje.
Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.
Na stojalu za polnjenje sesalnika MiniVac sta krtača in ozki nastavek. Krtača zagotavlja, da med čiščenjem ne poškodujete občutljivih površin, ozki nastavek pa omogoča čiščenje težko dostopnih mest.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lejla
05/08/2017
Slovenija
vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto
5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
v primerjavi s predhodnim modelom Philips FC6050. Interni preizkus, Philips Consumer Lifestyle 2007.