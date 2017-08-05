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Izdelek ni več na voljo

MiniVacRočni sesalnik

FC6148/01

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Prijaznejši do okolja
V sesalnik Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V je vgrajena lahka in zmogljiva litij-ionska baterijska tehnologija, ki omogoča dolg čas delovanja. Učinkoviti sistem za polnjenje preneha s porabo energije, ko so baterije polne, zato energija ne gre v nič.
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Prijaznejši do okolja

  • 10,8 V baterija (litijeva)

  • Ciklonski brez vrečke

  • Krtačni in ozki nastavek

  • Eco

Zmogljive lahke litij-ionske baterije

Zmogljive lahke litij-ionske baterije

Zmogljive litij-ionske (Li-Ion) baterije sesalnika Philips Mini Vac v primerjavi s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami zagotavljajo dolgotrajnejšo uporabo. So tudi zelo lahke, kar omogoča prijetnejše čiščenje.

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Stojalo za polnjenje s krtačnim in ozkim nastavkom

Stojalo za polnjenje s krtačnim in ozkim nastavkom

Na stojalu za polnjenje sesalnika MiniVac sta krtača in ozki nastavek. Krtača zagotavlja, da med čiščenjem ne poškodujete občutljivih površin, ozki nastavek pa omogoča čiščenje težko dostopnih mest.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/08/2017

Slovenija

Slovenija

vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto

5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi s predhodnim modelom Philips FC6050. Interni preizkus, Philips Consumer Lifestyle 2007.