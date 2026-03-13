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Čistilnik zraka in vlažilnik zraka
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Serija 1000 Stoječi ventilatorji
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CX1220/00
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CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21
Izkusite zmogljivo in tiho hlajenje s 3 nastavitvami hitrosti, vrtenjem in priročnim časovnikom. Zasnovan za kakovost in stabilnost zagotavlja dolgotrajno udobje dan za dnem.
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