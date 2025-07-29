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  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
  • Zmogljivost in vsestranskost, v slogu

Serija 1000Stoječi ventilatorji

CX1220/00

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zmogljivost in vsestranskost, v slogu
Izkusite zmogljivo in tiho hlajenje s 3 nastavitvami hitrosti, vrtenjem in priročnim časovnikom. Zasnovan za kakovost in stabilnost zagotavlja dolgotrajno udobje dan za dnem.
Poglej vse prednosti

Zmogljivost in vsestranskost, v slogu

  • Pretok zraka ventilatorja 3330 m3/h

  • Tiho delovanje pri 38 dB(A)

  • Nagibni in oscilacijski

  • Premer glave 45 cm

Velik razpon za maksimalno hlajenje

Velik razpon za maksimalno hlajenje

Izkusite zmogljivo in tiho hlajenje s 3 nastavitvami hitrosti, vrtenjem in priročnim časovnikom. Zasnovan za kakovost in stabilnost zagotavlja dolgotrajno udobje dan za dnem.

Obilen zračni tok za takojšnje udobje

Obilen zračni tok za takojšnje udobje

Ta ventilator z zmogljivostjo hlajenja 3330 m³/h poskrbi za hitro kroženje zraka, ki odpravlja zastajanje ter zagotavlja svež in prijeten pretok zraka v vsakem kotičku vašega doma.

Tiho hlajenje pri najnižji nastavitvi

Tiho hlajenje pri najnižji nastavitvi

Ta ventilator, zasnovan za mirnejša okolja, deluje pri nežnih 38 dB, kar je podobno zvoku nežnega dežja. Popolna izbira za delo, branje ali spanje, saj poskrbi za umirjeno vzdušje brez motenj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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