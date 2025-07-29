2 leti garancije
Pretok zraka ventilatorja 3330 m3/h
Tiho delovanje pri 38 dB(A)
Nagibni in oscilacijski
Premer glave 45 cm
Izkusite zmogljivo in tiho hlajenje s 3 nastavitvami hitrosti, vrtenjem in priročnim časovnikom. Zasnovan za kakovost in stabilnost zagotavlja dolgotrajno udobje dan za dnem.
Ta ventilator z zmogljivostjo hlajenja 3330 m³/h poskrbi za hitro kroženje zraka, ki odpravlja zastajanje ter zagotavlja svež in prijeten pretok zraka v vsakem kotičku vašega doma.
Ta ventilator, zasnovan za mirnejša okolja, deluje pri nežnih 38 dB, kar je podobno zvoku nežnega dežja. Popolna izbira za delo, branje ali spanje, saj poskrbi za umirjeno vzdušje brez motenj.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lollypop567
29/07/2025
България
Del promocije
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Del promocije
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Del promocije
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка