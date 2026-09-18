IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Philips Saeco Aparat za kapučino (penilnik mleka)

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Philips SaecoAparat za kapučino (penilnik mleka)

CA6801/00

Philips Saeco Aparat za kapučino (penilnik mleka)

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Espresso kavni aparat Philips Saeco nastavite tako, da bo samodejno pripravljal specialitete s spenjenim mlekom z aparatom za kapučino C6801/00.

  • PDF dat.
  • 18 September 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali