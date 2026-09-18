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Philips Saeco Aparat za kapučino (penilnik mleka)
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CA6801/00
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Espresso kavni aparat Philips Saeco nastavite tako, da bo samodejno pripravljal specialitete s spenjenim mlekom z aparatom za kapučino C6801/00.
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