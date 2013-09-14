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Izdelek ni več na voljo
CA6801/00
Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco
Espresso kavni aparat Philips Saeco nastavite tako, da bo samodejno pripravljal specialitete s spenjenim mlekom z aparatom za kapučino C6801/00.
za espresso kavne aparate Saeco
Z novim aparatom za kapučino lahko espresso kavni aparat Saeco spremenite v pravo domačo kavarno. Vsesa mleko iz vrča za mleko ali embalaže, ga premeša z zrakom in v skodelico nalije mlečno peno. Dodajte slasten espresso in si privoščite kapučino ali mleko s kavo.
Za enostavnejšo uporabo.
Enostavna ni samo uporaba, ampak tudi čiščenje. Ko je mlečna pena pripravljena, aparat enostavno razstavite: potrebujete samo pomivalni stroj.
4.0
od 5
2
Ocene
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)