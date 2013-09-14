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  • Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco
  • Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco
  • Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco
  • Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco

Izdelek ni več na voljo

Philips SaecoAparat za kapučino (penilnik mleka)

CA6801/00

4

| (2) Ocene

Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco

Espresso kavni aparat Philips Saeco nastavite tako, da bo samodejno pripravljal specialitete s spenjenim mlekom z aparatom za kapučino C6801/00.

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Samodejni penilnik mleka za aparate za kapučino

Originalni italijanski aparat za kapučino za Saeco

  • za espresso kavne aparate Saeco

Samodejno popolno penjenje mleka

Z novim aparatom za kapučino lahko espresso kavni aparat Saeco spremenite v pravo domačo kavarno. Vsesa mleko iz vrča za mleko ali embalaže, ga premeša z zrakom in v skodelico nalije mlečno peno. Dodajte slasten espresso in si privoščite kapučino ali mleko s kavo.

Nova ergonomska zasnova

Za enostavnejšo uporabo.

Brez čiščenja majhnih delov

Enostavna ni samo uporaba, ampak tudi čiščenje. Ko je mlečna pena pripravljena, aparat enostavno razstavite: potrebujete samo pomivalni stroj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Ta ocena je bila podana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

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