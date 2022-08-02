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Beard trimmer 9000 Prestige Prirezovalnik brade

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Beard trimmer 9000 PrestigePrirezovalnik brade

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Prirezovalnik brade

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  • Videoposnetek o uporabi prirezovalnika brade 9000 Prestige in o prirezovanju
    Videoposnetek o uporabi prirezovalnika brade 9000 Prestige in o prirezovanju
  • Vidoposnetek o tem, kako čistiti, polniti in vzdrževati prirezovalnik brade 9000 Prestige
    Vidoposnetek o tem, kako čistiti, polniti in vzdrževati prirezovalnik brade 9000 Prestige

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 142.9 kB
  • 21 October 2025

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 16 October 2025

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