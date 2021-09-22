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  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
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  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado
  • Jeklena natančnost za popolno brado

Beard trimmer 9000 PrestigePrirezovalnik brade

BT9810/15

4.7
| (137) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Jeklena natančnost za popolno brado
Philips BT9000 Prestige nudi izjemno natančnost z vgrajenim kovinskim glavnikom, kar zagotavlja dosledno prirezovanje, ne glede na stopnjo vašega pritiska.
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Najboljše pri Philipsu

Jeklena natančnost za popolno brado

  • Tehnologija SteelPrecision

  • Senzor PowerAdapt

  • 3-stopenjski indikator baterije

Vrhunska natančnost z edinstveno tehnologijo SteelPrecision

Vrhunska natančnost z edinstveno tehnologijo SteelPrecision

BT9000 Prestige je opremljen s povsem novo tehnologijo SteelPrecision, ki sestoji iz vgrajenega kovinskega glavnička in močne rezilne enote. Ta sistem se ne upogne kot plastičen glavniček, ne glede na količino pritiska. Tako BT9000 Prestige vedno zagotavlja najenakomernejše in najnatančnejše prirezovanje*.

Sledilnik kože gladko vodi prirezovalnik za enakomerno prirezovanje

Sledilnik kože gladko vodi prirezovalnik za enakomerno prirezovanje

Zaradi sledilnika kože je prirezovalnik na koži vedno pod pravim kotom, kar zagotavlja natančen rezultat. Prevleka proti trenju pa prirezovalnik gladko vodi po obrazu.

Ostra popolnoma kovinska rezila režejo natančno, brez vlečenja

Ostra popolnoma kovinska rezila režejo natančno, brez vlečenja

Naša popolnoma kovinska rezila ostanejo ostra celo življenjsko dobo. Posebna geometrija zagotavlja natančno prirezovanje brez vlečenja tudi na najdebelejših dlakah.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.7

od 5

137

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Zaposleni pri Philipsu

Vrhunska izrada i preciznost

[Employee of philipsglobal] Uređaj je uistinu vrhunske kvalitete izrade. Osjeti se "težina", a gumirani dio pomaže u korištenju. Oštrice su ugodne, tj. ne "grebu", a mehanizam za određivanje duljine brade je vrlo precizan s malim koracima za razne duljine brade.

Prednosti

Kvaliteta izrade, pažnja na detalje (mehanizam odabira duljine brade)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

15/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno

Ovaj trimer mi je zakon. Koliko je dobar za bradu tako je isto dobar i za tijelo a ako ste hrabri možete oblikovati i malo zaraslu frizuru, sve pohvale.

Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

11/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nakon 10 godina, napokon novi trimer!

Moj muž zadnjih 10 godina koristi isti trimer te je godinama odbijao pomisao da se kupi novi trimer za bradu. Ove godine sam ga iznenadila na preporuku našeg vjenčanog kuma i sada je oduševljen!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

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