2 leti garancije
Tehnologija SteelPrecision
Senzor PowerAdapt
3-stopenjski indikator baterije
BT9000 Prestige je opremljen s povsem novo tehnologijo SteelPrecision, ki sestoji iz vgrajenega kovinskega glavnička in močne rezilne enote. Ta sistem se ne upogne kot plastičen glavniček, ne glede na količino pritiska. Tako BT9000 Prestige vedno zagotavlja najenakomernejše in najnatančnejše prirezovanje*.
Zaradi sledilnika kože je prirezovalnik na koži vedno pod pravim kotom, kar zagotavlja natančen rezultat. Prevleka proti trenju pa prirezovalnik gladko vodi po obrazu.
Naša popolnoma kovinska rezila ostanejo ostra celo življenjsko dobo. Posebna geometrija zagotavlja natančno prirezovanje brez vlečenja tudi na najdebelejših dlakah.
4.7
od 5
137
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Saša S.
22/09/2021
Hrvatska
Zaposleni pri Philipsu
Vrhunska izrada i preciznost
[Employee of philipsglobal] Uređaj je uistinu vrhunske kvalitete izrade. Osjeti se "težina", a gumirani dio pomaže u korištenju. Oštrice su ugodne, tj. ne "grebu", a mehanizam za određivanje duljine brade je vrlo precizan s malim koracima za razne duljine brade.
Prednosti
Kvaliteta izrade, pažnja na detalje (mehanizam odabira duljine brade)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
zare34
15/06/2021
Hrvatska
Izvrsno
Ovaj trimer mi je zakon. Koliko je dobar za bradu tako je isto dobar i za tijelo a ako ste hrabri možete oblikovati i malo zaraslu frizuru, sve pohvale.
Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Anika28
11/06/2021
Hrvatska
Nakon 10 godina, napokon novi trimer!
Moj muž zadnjih 10 godina koristi isti trimer te je godinama odbijao pomisao da se kupi novi trimer za bradu. Ove godine sam ga iznenadila na preporuku našeg vjenčanog kuma i sada je oduševljen!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Na osnovi testa objektivne enakomernosti, ki ga je opravila tretja agencija, s posnetki od blizu v njegovem cenovnem razredu