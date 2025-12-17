IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora
  • Vrhunska natančnost brez napora

2+3 podaljšana garancija

Beard Trimmer 5000 SeriesUrejanje brade z zbiralnikom dlačic

BT5775/15

4.8
| (73) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Vrhunska natančnost brez napora
Zagotovite si popolno natančnost, brez truda. S samoostrilnimi kovinskimi rezili in inovativnim zbiralnikom dlačic prirezovalnik poskrbi za izpopolnjeno in poenostavljeno nego. Dodatno pa tehnologija BeardSense poveča moč tam, kjer jo potrebujete.
Poglej vse prednosti

Za natančno oblikovano brado z manj nereda

Vrhunska natančnost brez napora

  • Popolnoma kovinska rezila

  • Natančni koraki po 0,2 mm

  • Tehnologija BeardSense

  • Zbiralnik dlačic

  • Do 100 minut uporabe

Največja natančnost in dolgotrajna učinkovitost

Največja natančnost in dolgotrajna učinkovitost

Samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila. Nerjaveča rezila omogočajo tudi enostavno čiščenje.

Oblikujte svojo brado z natančnostjo, ki jo potrebujete

Oblikujte svojo brado z natančnostjo, ki jo potrebujete

Natančen gumb prirezovalnika za nastavljanje ima 40 nastavitev dolžine v korakih po 0,2 mm, kar vam pomaga oblikovati brado tako natančno, kot si želite.

Zasnovan, da ujame dlačice med prirezovanjem

Zasnovan, da ujame dlačice med prirezovanjem

Naš inovativen zbiralnik dlačic učinkovito ujame do 80 % odrezanih dlačic*, kar vam olajša prirezovanje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

73

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/12/2025

Česká republika

Česká republika

Zastřihovač je perfektní

Zastřihovač řady 7000 je pecka! Koneckonců, holení mi dává radost. Žádné podráždění, žádné uvíznutí, žádné trhání - to je nalévání, které jsem od tohoto typu zařízení očekával. Podle mých představ mohu jednoduše zkrátit vlasy na obličeji nebo se jich úplně zbavit. Zastřihovač skvěle padne do ruky a je ideální pro cestování. Překvapením, ale také výhodou je funkce sběru vlasů, koneckonců není třeba tento nepořádek uklízet. Každý muž, který nesní a chce mít béžovou pokožku bez podráždění, by měl mít toto vybavení.

Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

11/12/2025

Česká republika

Česká republika

Super variabilita

Super strojek s moznosti nastaveni po 0,2mm az k 2mm, nasledne po 0,5 mm. Roky shanim 2,5mm, takze jsem nadseny. Hezky design, dobra vydrz. Jedine co bych ocenil je vyssi tvrdost nastavce.

Prednosti

Variabilita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

09/12/2025

Česká republika

Česká republika

Fajn na hustší vousy

Strojek je vzhledově velmi pěkný, ergonomický, jen do ruky je docela dost těžký kvůli výkonné baterii. Ovšem zato je bytelný a zpracování z pevného plastu je fajn. Na jedno nabití vydrží opravdu hodně dlouho a nabíjí se rychle, což je velká změna oproti mému starému strojku. I při hustých vousech se nezasekává a má velmi dobrý výkon. Rozebírá a čistí se snadno, oceňuji voděodolnost.

Prednosti

Rychlost nabíjení a výdrž, dobře holí, dobře se rozebírá a jde do vody

Slabosti

Těžší do ruky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa. 