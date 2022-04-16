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Beardtrimmer series 5000 Prirezovalnik brade
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BT5522/15
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Data Act Document
Beardtrimmer series 5000Rezilo
Beardtrimmer series 5000Natančni prirezovalnik
Nastavljiv glavnik za brado 0,4–10 mm
Beardtrimmer Series 5000Nastavljiv glavnik za brado 10,4–20 mm
Beardtrimmer series 5000Stojalo za polnjenje
Beardtrimmer series 9000Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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