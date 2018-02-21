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  • Napredna natančnost
  • Napredna natančnost

Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 5000Prirezovalnik brade

BT5522/15

4.6
| (229) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Napredna natančnost
Prirezovalnik brade Philips Norelco 5500 je vrhunski prirezovalnik brade z nastavitvijo za neobrit videz, ki je primeren tudi za striženje las. Enakomerno prirezuje pod vsakim kotom, izbirate pa lahko med 40 nastavljivimi dolžinami. Rezila DualCut iz nerjavečega jekla in 120 minut delovanja litij-ionske baterije.
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Popoln nadzor za brado in lase

Napredna natančnost

  • Natančne nastavitve po 0,2 mm

  • Samoostrilna kovinska rezila

  • 120 min. brezžič. uporabe/1 ura polnj.

  • Sistem Lift & Trim PRO

Enakomerno prirezuje in zajame tudi ležeče dlačice

Enakomerno prirezuje in zajame tudi ležeče dlačice

Nič več izpuščenih dlačic. Sistem Lift&Trim Pro zajame vse ležeče dlačice in jih privzdigne proti rezilu, kar omogoča natančno prirezovanje – idealno tudi za dolge brade.

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine

Za natanko takšno dolžino brade, kot jo želite. Zavrtite natančni gumb na eno od 40 nastavitev dolžine med 0,4 in 10 mm po 0,2 mm.

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Ocene

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4.6

od 5

229

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

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  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom