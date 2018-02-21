2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natančne nastavitve po 0,2 mm
Samoostrilna kovinska rezila
120 min. brezžič. uporabe/1 ura polnj.
Sistem Lift & Trim PRO
Nič več izpuščenih dlačic. Sistem Lift&Trim Pro zajame vse ležeče dlačice in jih privzdigne proti rezilu, kar omogoča natančno prirezovanje – idealno tudi za dolge brade.
Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.
Za natanko takšno dolžino brade, kot jo želite. Zavrtite natančni gumb na eno od 40 nastavitev dolžine med 0,4 in 10 mm po 0,2 mm.
4.6
od 5
229
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jure
21/02/2018
Hrvatska
Odličan trimer za bradu.
Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom