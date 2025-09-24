Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Vse serije
Beardtrimmer series 5000 Prirezovalnik brade
Izdelek ni več na voljo
Podpora
BT5502/15
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Data Act Document
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Beardtrimmer series 5000Rezilo
Nastavljiv glavnik za brado 0,4–10 mm
Beardtrimmer Series 5000Nastavljiv glavnik za brado 10,4–20 mm
Beardtrimmer series 9000Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali