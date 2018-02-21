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  • En prehod, enakomerno prirezovanje
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  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
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  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje
  • En prehod, enakomerno prirezovanje

Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 5000Prirezovalnik brade

BT5502/15

4.6
| (229) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

En prehod, enakomerno prirezovanje
Enakomerno in natančno prirezovanje, kot ga želite pri oblikovanju tridnevne bradice ali za videz kratke ali dolge brade. Naš inovativen sistem Lift & Trim PRO dvigne dlačice do ravni obojestransko nabrušenih rezil za enakomerno prirezovanje z enim prehodom.
Poglej vse prednosti

2x večja natančnost s sistemom Lift & Trim PRO

En prehod, enakomerno prirezovanje

  • Natančne nastavitve po 0,2 mm

  • Samoostrilna kovinska rezila

  • Do 90 min uporabe/1 ura polnjenja

  • Sistem Lift & Trim PRO

Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prirezovanje

Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prirezovanje

Prirežite svoje strnišče z eno potezo z našim inovativnim sistemom Lift & Trim PRO. Nižje ležeče dlačice dvigne in jih vodi proti ostrim kovinskim rezilom za natančno prirezovanje.

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

40 nastavitev dolžine od 0,4 do 20 mm

40 nastavitev dolžine od 0,4 do 20 mm

S kolescem za prilagajanje dolžine prilagodite glavničke na želeno dolžino prirezovanja. Za dolžino 0,4–10 mm uporabite glavniček za kratko brado, za dolžino 10–20 mm pa glavniček za dolgo brado.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

  • Award image AWARD-3620246

Ocene

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4.6

od 5

229

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

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  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips