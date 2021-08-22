IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje
  • Hitro in natančno prirezovanje

2+3 podaljšana garancija

Beard Trimmer 3000 SeriesUrejanje brade s popolnoma kovinskimi rezili

BT3665/15

4.6
| (230) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Hitro in natančno prirezovanje
Hitro in natančno prirezovanje. Naša samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za vrhunsko natančnost pri prirezovanju. Poleg tega vam 40 nastavitev dolžin pomaga doseči želeno obliko in dolžino brade.
Poglej vse prednosti

Za enakomerne in natančne linije

Hitro in natančno prirezovanje

  • Popolnoma kovinska rezila

  • 40 nastavitve dolžine

  • Natančni koraki po 0,5 mm

  • 100-odstotno vodoodporen

  • Do 80 minut uporabe

Največja natančnost in dolgotrajna učinkovitost

Največja natančnost in dolgotrajna učinkovitost

Samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila. Nerjaveča rezila omogočajo tudi enostavno čiščenje.

Oblikujte svojo brado z natančnostjo, ki jo potrebujete

Oblikujte svojo brado z natančnostjo, ki jo potrebujete

Natančen gumb prirezovalnika za nastavljanje ima 40 nastavitev dolžine v korakih po 0,5 mm, kar vam pomaga oblikovati brado tako natančno, kot si želite.

Učinkovito in enakomerno prirezovanje za vaš idealen videz

Učinkovito in enakomerno prirezovanje za vaš idealen videz

Napredni glavniki Lift&Trim dvignejo dlačice proti rezilu in jih pri vsakem prehodu zajamejo, kar omogoča učinkovito in enakomerno prirezovanje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

230

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

06/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima

Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.

Prednosti

Sve

Slabosti

Nedostaje malo veci broj duzina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa. 