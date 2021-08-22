2 leti garancije
Popolnoma kovinska rezila
40 nastavitve dolžine
Natančni koraki po 0,5 mm
100-odstotno vodoodporen
Do 80 minut uporabe
Samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila. Nerjaveča rezila omogočajo tudi enostavno čiščenje.
Natančen gumb prirezovalnika za nastavljanje ima 40 nastavitev dolžine v korakih po 0,5 mm, kar vam pomaga oblikovati brado tako natančno, kot si želite.
Napredni glavniki Lift&Trim dvignejo dlačice proti rezilu in jih pri vsakem prehodu zajamejo, kar omogoča učinkovito in enakomerno prirezovanje.
4.6
od 5
230
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Dado0612
06/03/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima
Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.
Prednosti
Sve
Slabosti
Nedostaje malo veci broj duzina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.