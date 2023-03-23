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Beardtrimmer series 3000 Prirezovalnik brade

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Beardtrimmer series 3000Prirezovalnik brade

BT3233/15

Beardtrimmer series 3000 Prirezovalnik brade

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  • Kako redno čistiti prirezovalnik brade Philips serije 1000/3000. Suho čiščenje ročaja, pralni nastavki
    Kako redno čistiti prirezovalnik brade Philips serije 1000/3000. Suho čiščenje ročaja, pralni nastavki

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 2.1 MB
  • 27 September 2023

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 641.4 kB
  • 17 December 2024

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