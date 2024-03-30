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brezžični prenosni zvočnik

BT150W/00

brezžični prenosni zvočnik

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Na voljo v

Bela
Bela
Modre
Modre
Črna
Črna

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Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.

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Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 338 kB
  • 30 March 2024

Uporabniški priročnik - English (US)

  • PDF dat., 3 MB
  • 28 November 2023

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

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