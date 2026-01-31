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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT150W/00

Na voljo v

Bela
Bela
Modre
Modre
Črna
Črna

Zabava ob bazenu. Zabava pod prho. Vaša zabava.

Kjerkoli. Kadarkoli. Vodoodporni zvočnik Bluetooth združuje mogočne nizke tone in predvaja presenetljivo prostoren zvok. Ponaša se z osemurno avtonomijo in avdio vhodom. Od bazena do prhe – naj bo to vaša zabava.

Poglej vse prednosti

Zabava ob bazenu. Zabava pod prho. Vaša zabava.

  • Bluetooth

  • Bele

Vodoodporno do 1 m do 30 minut. Razred IPX7

Ob bazenu, ob jezeru, pod prho. Ta vodoodporni zvočnik razreda odpornosti IPX7 je ploven in je odporen na potopitev do globine 1 m do 30 minut.

8-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB. Kabel Micro USB je priložen

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 8-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 3 ure.

Gumbi zvočnika za predvajanje in glasnost/preskakovanje skladb

Upravljanje glasbe z gumbi na strani zvočnika. Pritisnite za predvajanje in dvojni pritisk gumba za povečanje/znižanje glasnosti za preskakovanje skladb. Mrežica zvočnika je opremljena z LED-lučkami, ki enakomerno svetijo modro ali utripajo v naključnih barvah.

Tehnične specifikacije

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