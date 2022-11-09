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  • Enostavno britje

6000 SeriesBrivnik za telo

BRL128/00

4.8
| (339) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Enostavno britje
Novi brivnik za telo omogoča nežno britje. Kožo ščiti pred urezninami ter vedno in povsod zagotavlja hitro in priročno uporabo, tako za britje po celotnem telesu kot za hitro urejanje.
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Prijazen do kože, tudi na občutljivih predelih

Enostavno britje

  • Za trup, noge in pazduhe

  • Z nežnimi, zaobljenimi konicami prirezovalnika

Preprečuje ureznine

Preprečuje ureznine

Patentirane zaobljene konice prirezovalnika se nežno pomikajo med vsemi vrstami dlačic in preprečujejo ureznine. 80 % naših strank potrjuje, da nimajo razdražene kože in rdečice*.

Sistem 3 rezil za hitre rezultate

Sistem 3 rezil za hitre rezultate

Bodisi da se želite obriti po celem telesu ali se le hitro urediti, vam naši brivniki zagotavljajo hitre in enostavne rezultate. Sistem 3 rezil se pomika v obeh smereh, kar omogoča hitro britje. Zahvaljujoč vgrajenim dvostranskim prirezovalnikom lahko najprej prirežete daljše dlačice, da bo britje hitrejše.

Primerno za občutljive predele

Primerno za občutljive predele

Brivnik za telo Philips je zasnovan tako, da je nežen in udoben na različnih predelih telesa.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

339

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

09/11/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen

Je zelo praktičen, z več nastavki, priročen tudi za potovanja. Predvsem pa nežen in učinkovit.

Prednosti

Velikost, delovanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

08/11/2022

Slovenija

Slovenija

Priročen in enostaven za uporabo

Ocena 5, ker ima več različnih nastavkov, 2 nastavitvi hitrosti. Brezžična uporaba. Še posebej prav pride lučka.

Prednosti

Enostavno super.

Slabosti

Mogoče malo preglasen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

07/11/2022

Slovenija

Slovenija

Ima vse kar potrebujem

Eleganten in funkcionalen brivnik, ki lepo izvede svoje naloge.

Prednosti

Natancen, kvaliteten

Slabosti

Velilost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

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  1. HUT Nemčija N=49, 2021