2 leti garancije
Za trup, noge in pazduhe
Z nežnimi, zaobljenimi konicami prirezovalnika
Patentirane zaobljene konice prirezovalnika se nežno pomikajo med vsemi vrstami dlačic in preprečujejo ureznine. 80 % naših strank potrjuje, da nimajo razdražene kože in rdečice*.
Bodisi da se želite obriti po celem telesu ali se le hitro urediti, vam naši brivniki zagotavljajo hitre in enostavne rezultate. Sistem 3 rezil se pomika v obeh smereh, kar omogoča hitro britje. Zahvaljujoč vgrajenim dvostranskim prirezovalnikom lahko najprej prirežete daljše dlačice, da bo britje hitrejše.
Brivnik za telo Philips je zasnovan tako, da je nežen in udoben na različnih predelih telesa.
4.8
od 5
339
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Aljaaa123
09/11/2022
Slovenija
Del promocije
Odličen
Je zelo praktičen, z več nastavki, priročen tudi za potovanja. Predvsem pa nežen in učinkovit.
Prednosti
Velikost, delovanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
NatasaB
08/11/2022
Slovenija
Del promocije
Priročen in enostaven za uporabo
Ocena 5, ker ima več različnih nastavkov, 2 nastavitvi hitrosti. Brezžična uporaba. Še posebej prav pride lučka.
Prednosti
Enostavno super.
Slabosti
Mogoče malo preglasen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Luci79
07/11/2022
Slovenija
Del promocije
Ima vse kar potrebujem
Eleganten in funkcionalen brivnik, ki lepo izvede svoje naloge.
Prednosti
Natancen, kvaliteten
Slabosti
Velilost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
HUT Nemčija N=49, 2021