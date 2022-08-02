IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Beauty Set Series 9000 Za celo telo

Podpora

Beauty Set Series 9000Za celo telo

BRE770/92

Beauty Set Series 9000 Za celo telo

Pojdi v trgovino

Izkoristite vse možnosti izdelka

  • Videoposnetek za epilator serije 8000 o načinu uporabe, načinu epilacije in suhi uporabi
    Videoposnetek za epilator serije 8000 o načinu uporabe, načinu epilacije in suhi uporabi

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Priročnik s pomembnimi informacijami

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 4 February 2026

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 143.8 kB
  • 9 February 2026

Pogosta vprašanja

Deli in pribor

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Poiščite servisni center

Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali