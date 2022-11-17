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  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje
  • Gladka koža. Popolno zaupanje

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Beauty Set Series 9000Za celo telo

BRE770/92

4.6
| (733) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Gladka koža. Popolno zaupanje
Komplet Beauty Set Philips serije 9000 je celovita in razkošna rešitev za gladko kožo od glave do pet. Med šestimi nastavki so tudi odstranjevalnik obraznih dlačic in vsestranski nastavki. Razvajanje za vašo kožo, obraz, telo in stopala.
Poglej vse prednosti

Nega kože. Odstranjevanje obraznih in telesnih dlak. Pedikura

Gladka koža. Popolno zaupanje

  • Celovita rešitev

  • Za nego kože in odstranjevanje dlačic

  • + 6 nastavkov

Epilator zagotavlja občutek gladkosti več tednov

Epilator zagotavlja občutek gladkosti več tednov

Tehnologija dvojnega delovanja sinhronizira dolge keramične pincete v neprekinjenem delovanju, da čvrsto zgrabijo in odstranijo dlačice, dolge tudi samo 0,5 mm. Široka epilacijska glava s 50 % daljšimi pincetami naenkrat odstrani več dlačic*. Pripravite se na občutek gladkosti, ki brez nadležnih ponovitev traja tudi več tednov.

Naš najhitrejši epilator

Naš najhitrejši epilator

Naše pincete se poleg tega vrtijo hitreje in zagotavljajo več obratov na minuto.

32 keramičnih hipoalergenskih pincet za nežno odstranjevanje

32 keramičnih hipoalergenskih pincet za nežno odstranjevanje

32 keramičnih pincet iz hipoalergenskega materiala za udobno odstranjevanje. Z lahkoto drsijo po koži z manj trenja in večjim stikom s kožo*. 91 % žensk pravi, da je občutek na koži odličen**.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

733

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/11/2022

Slovenija

Slovenija

Vrhunska gladkost

Najboljše božično darilo lanskega leta. Od kar ga partnerka uporablja ima res gladko kožo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

17/11/2022

Slovenija

Slovenija

Super izdelek!

Res zadovoljna z izdelkom. Prej sem uporabljala britvice in sploh ni primerjave. Priporočam!

Prednosti

Odličen izdelek!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

07/11/2022

Slovenija

Slovenija

LEPO VODLJIV, BATERIJA ZDRŽI DOLGO

Masažni nastavek je top tako za noge kot za roke, baterija zelo dolgo zdrži

Prednosti

baterija,lahek , lepo vodljiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

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  1. v primerjavi z modeloma Philips Satinelle Advanced in Satinelle Prestige

  2. CLT Nemčija N=153, 2019

  3. HUT US, 141 anketirancev, 2022.