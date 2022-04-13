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Satinelle Advanced Depilator za mokro in suho uporabo
Izdelek ni več na voljo
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BRE630/00
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Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)
Data Act Document
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Kako spremenim nastavitve hitrosti strgala Philips Satinelle?
SatinShave AdvancedBrivna mrežica
Satinelle/Epilator series 8000Glava ščetke za piling telesa
Satinelle/Epilator series 8000Pokrovček za občutljive predele
Satinelle/Epilator series 8000Pokrovček za občutljivejše predele
Satinelle/Epilator series 8000Napenjalnik kože
Satinelle/Epilator series 8000Zaščitni pokrovček za pilico za stopala
Brivna mrežica
Satinelle AdvancedMasažni pokrovček
Torbica
Prirezovalni glavnik
Mehanizem za pilico za stopala
EpilatorRokavica za piling
EpilatorPrirezovalna glava
Komplet pincete
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