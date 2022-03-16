2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za noge, telo in obraz
5 nastavkov
Brezžično in akumulatorsko
Ročaj v obliki črke S
Ergonomski ročaj lahko preprosto držite in usmerjate za najvišjo stopnjo nadzora in optimalen doseg na vseh predelih telesa.
Edinstvena depilacijska glava je izdelana iz trpežnega keramičnega materiala, ki zanesljivo zagrabi dlačice, tudi najbolj drobne.
Posebej široka depilacijska glava z vsako potezo zajame večjo površino za hitrejše odstranjevanje dlak.
Nagrade
4.6
od 5
45
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Prednosti
Dokładny, dobrze goli
Slabosti
Głośny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
inka92
09/07/2019
Latvija
Labs
Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Lora75
25/06/2019
România
Foarte multumita!
Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat