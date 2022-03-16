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  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
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  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice

Izdelek ni več na voljo

Satinelle AdvancedDepilator za mokro in suho uporabo

BRE630/00

4.6
| (45) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
Ročaj v obliki črke S omogoča pomikanje po vsem telesu. Najširša glava s keramičnimi diski depilira blizu kože in zajame tudi drobne dlačice, kar zagotavlja hitre in dolgotrajne rezultate. Omogoča mokro in suho uporabo z 5 nastavki za prilagojeno lepotno rutino.
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Enostavno vodenje za dolgotrajne rezultate

Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice

  • Za noge, telo in obraz

  • 5 nastavkov

  • Brezžično in akumulatorsko

  • Ročaj v obliki črke S

Ročaj v obliki črke S za preprosto uporabo na vseh predelih telesa

Ergonomski ročaj lahko preprosto držite in usmerjate za najvišjo stopnjo nadzora in optimalen doseg na vseh predelih telesa.

Depilacijska glava iz edinstvenega keramičnega materiala za boljši oprijem

Depilacijska glava iz edinstvenega keramičnega materiala za boljši oprijem

Edinstvena depilacijska glava je izdelana iz trpežnega keramičnega materiala, ki zanesljivo zagrabi dlačice, tudi najbolj drobne.

Posebej široka depilacijska glava

Posebej široka depilacijska glava

Posebej široka depilacijska glava z vsako potezo zajame večjo površino za hitrejše odstranjevanje dlak.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

45

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Prednosti

Dokładny, dobrze goli

Slabosti

Głośny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

09/07/2019

Latvija

Latvija

Labs

Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

25/06/2019

România

România

Foarte multumita!

Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

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