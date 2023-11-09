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Hair Dryer Serija 7000

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Hair DryerSerija 7000

BHD720/10

Hair Dryer Serija 7000

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Priročniki in dokumentacija

Priročnik s pomembnimi informacijami

  • PDF dat., 538.8 kB
  • 27 May 2026

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 8.2 MB
  • 4 November 2025

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Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

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Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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