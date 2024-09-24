2 leti garancije
Napredna tehnologija ThermoShield Advanced
Vodi ioni, mineralni ioni, 8-krat več ionov
60 %********* več sijaja las
4-minutno hitro sušenje
Sušite lase za 20 %** hitreje kot s sušilnikom z močjo 2300 W
Sistem dvojnega senzorja neprekinjeno meri temperaturo v prostoru in aktivno prilagodi temperaturo sušenja 24.000-krat*** med posameznim sušenjem ter tako ščiti vaše lase pred pregrevanjem. Uživajte v 25 % enakomernejši**** temperaturi sušenja v vseh okoljih*********.
Inovativne lopatice ventilatorja in posebej zasnovan grelnik čarobno posušijo lase v samo 4 minutah****.
Dodajte vlago za mehke lase zdravega videza. Tehnologija vodnih ionov ustvarja več kot 1000-krat več vsebnosti vode kot brez ionizatorja.
4.8
od 5
250
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
acacac
24/09/2024
Slovenija
Del promocije
Zelo zadovoljna z izdelkom😍😍😍😍😍😍😍
Zato, ker philips res ima zelo kvalitetne izdelke😍
Prednosti
Vse
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Skorpijonka
24/09/2024
Slovenija
Del promocije
Super
Super izdelek,priporočam ga vsem,ugodna cena,zmogljiv
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Maja1511
23/09/2024
Slovenija
Del promocije
Sijoči lasje
To oceno sem izbrala ker so po susenju lasje sijoci, mehki, gladki. Izdelek bi priporocala vsaki!
Prednosti
Sijoci in mehki lasje
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
v primerjavi s sušilnikom Philips S5000 z močjo 2300 W
v primerjavi z modelom Philips MoistureProtect HP8280
* na osnovi povprečnega 4-minutnega časa sušenja
* * na osnovi kavkaških las srednje dolžine (40cm) v laboratoriju, pri najvišji nastavitvi hitrosti in toplote. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
* * * Z mineralnimi ioni po 6 mesecih izpostavljenosti žarkom UV.
* * * * v primerjavi z modelom HP8232/20 pri najvišji nastavitvi
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 pri najvišji nastavitvi
* * * * * * nastavitev Thermoshield Advance
* * * * * * * pri uporabi načina za vroč in hladen zrak v primerjavi z naravno posušenimi lasmi. Preizkušeno v testnem inštitutu tretje osebe v ZDA.