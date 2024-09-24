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  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
  • 20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.

Hair DryerSerija 7000

BHD720/10

4.8
| (250) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.
Philipsov sušilnik za lase serije 7000 zagotavlja hitre profesionalne rezultate. Napredna tehnologija ThermoShield Advanced aktivno spremlja in uravnava temperaturo zraka sušilnika, da lase zaščiti pred vročinskimi poškodbami*********.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Z napredno tehnologijo ThermoShield Advanced

20 % hitrejši*. Lažji**. Greje, a ne poškoduje********.

  • Napredna tehnologija ThermoShield Advanced

  • Vodi ioni, mineralni ioni, 8-krat več ionov

  • 60 %********* več sijaja las

  • 4-minutno hitro sušenje

  • Sušite lase za 20 %** hitreje kot s sušilnikom z močjo 2300 W

Napredna tehnologija ThermoShield ščiti vaše lase pred pregrevanjem

Napredna tehnologija ThermoShield ščiti vaše lase pred pregrevanjem

Sistem dvojnega senzorja neprekinjeno meri temperaturo v prostoru in aktivno prilagodi temperaturo sušenja 24.000-krat*** med posameznim sušenjem ter tako ščiti vaše lase pred pregrevanjem. Uživajte v 25 % enakomernejši**** temperaturi sušenja v vseh okoljih*********.

Močan zračni tok za 30 % hitrejše sušenje****

Močan zračni tok za 30 % hitrejše sušenje****

Inovativne lopatice ventilatorja in posebej zasnovan grelnik čarobno posušijo lase v samo 4 minutah****.

Vodni ioni dajejo vašim lasem potrebno vlago

Vodni ioni dajejo vašim lasem potrebno vlago

Dodajte vlago za mehke lase zdravega videza. Tehnologija vodnih ionov ustvarja več kot 1000-krat več vsebnosti vode kot brez ionizatorja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

250

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/09/2024

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna z izdelkom😍😍😍😍😍😍😍

Zato, ker philips res ima zelo kvalitetne izdelke😍

Prednosti

Vse

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

24/09/2024

Slovenija

Slovenija

Super

Super izdelek,priporočam ga vsem,ugodna cena,zmogljiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

23/09/2024

Slovenija

Slovenija

Sijoči lasje

To oceno sem izbrala ker so po susenju lasje sijoci, mehki, gladki. Izdelek bi priporocala vsaki!

Prednosti

Sijoci in mehki lasje

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. v primerjavi s sušilnikom Philips S5000 z močjo 2300 W

  2. v primerjavi z modelom Philips MoistureProtect HP8280

  3. * na osnovi povprečnega 4-minutnega časa sušenja

  4. * * na osnovi kavkaških las srednje dolžine (40cm) v laboratoriju, pri najvišji nastavitvi hitrosti in toplote. Dejanski rezultati so lahko drugačni.

  5. * * * Z mineralnimi ioni po 6 mesecih izpostavljenosti žarkom UV.

  6. * * * * v primerjavi z modelom HP8232/20 pri najvišji nastavitvi

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 pri najvišji nastavitvi

  8. * * * * * * nastavitev Thermoshield Advance

  9. * * * * * * * pri uporabi načina za vroč in hladen zrak v primerjavi z naravno posušenimi lasmi. Preizkušeno v testnem inštitutu tretje osebe v ZDA.