2 leti garancije
Sistem za britje s trojno zaščito
2D-fleksibilna glava
Rezila prirezovalnika so nežna do kože
Gladki rezultati
100-odstotno primeren za uporabo pod prho
Inovativni sistem dveh glav omogoča gladko britje, po katerem je vaša koža mehka in osvežena, ali pa natančno prirezovanje za oblikovanje želenega stila. Ta brivnik vam nudi vsestranskost, ki jo potrebujete.
Sistem za britje s trojno zaščito ima biserne konice za večje udobje kože, luknjice v obliki diamanta za enostavno glajenje kože, medtem ko zaščita znatno zmanjša draženje kože.
S tehnologijo, ki sledi linijam telesa, se 2D-fleksibilna glava brivnika prilagaja oblikam vašega telesa, pri čemer ujame tudi težje dostopne dlake.
4.9
od 5
39
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
FilipX
26/05/2026
Slovensko
Výborný strojček, ktorý splnil očakávania
+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.
Prednosti
Uviedol som
Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
CascaTM
11/07/2026
România
Produs calitate pret ok
Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat
Prednosti
Pret decent garantie extinsa
Slabosti
Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Ta ocena je bila podana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Ta ocena je bila podana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.