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  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa
  • Celovita nega celega telesa

2+3 podaljšana garancija

Body Groomer 7000 Series2D-fleksibilna glava, sistem za prirezovanje, britje

BG7470/15

4.9
| (39) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Celovita nega celega telesa
Edinstveni sistem dveh glav vam omogoča enostavno prehajanje med britjem in prirezovanjem, ne da bi se morali za to odreči občutku ugodja na koži. S tehnologijo 2D-fleksibilne glave se brivnik prilagaja linijam vašega telesa in prireže tudi bolj težavne dlake.
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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Za natančno, koži prijazno prirezovanje po celem telesu

Celovita nega celega telesa

  • Sistem za britje s trojno zaščito

  • 2D-fleksibilna glava

  • Rezila prirezovalnika so nežna do kože

  • Gladki rezultati

  • 100-odstotno primeren za uporabo pod prho

Sistem dveh glav za gladko britje ali natančno prirezovanje

Sistem dveh glav za gladko britje ali natančno prirezovanje

Inovativni sistem dveh glav omogoča gladko britje, po katerem je vaša koža mehka in osvežena, ali pa natančno prirezovanje za oblikovanje želenega stila. Ta brivnik vam nudi vsestranskost, ki jo potrebujete.

Patentirana tehnologija rezanja, ki je nežno do kože

Patentirana tehnologija rezanja, ki je nežno do kože

Sistem za britje s trojno zaščito ima biserne konice za večje udobje kože, luknjice v obliki diamanta za enostavno glajenje kože, medtem ko zaščita znatno zmanjša draženje kože.

Brivna glava se prilagaja linijam telesa

Brivna glava se prilagaja linijam telesa

S tehnologijo, ki sledi linijam telesa, se 2D-fleksibilna glava brivnika prilagaja oblikam vašega telesa, pri čemer ujame tudi težje dostopne dlake.

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Ocene

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4.9

od 5

39

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Prednosti

Uviedol som

Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Prednosti

Pret decent garantie extinsa

Slabosti

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

21/06/2026

Polska

Polska

Preverjen kupec

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Ta ocena je bila podana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Ta ocena je bila podana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.

  2. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.