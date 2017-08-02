2 leti garancije
Sistem za britje s trojno zaščito
Gladki rezultati
Zložljiv nastavek za hrbet
Glavniki za dvosmerno prirezovanje
100-odstotno primeren za uporabo pod prho
Sistem za britje s trojno zaščito ima biserne konice za večje udobje kože, luknjice v obliki diamanta za enostavno glajenje kože, medtem ko zaščita znatno zmanjša draženje kože.
Naša tehnologija britja do 0,2 mm vam omogoča natančno in temeljito britje, kot ga potrebujete. Brivna mrežica z luknjicami v obliki diamanta deluje brezhibno in zagotavlja gladko in enakomerno britje, koža pa je po britju mehka in osvežena.
Naš prenovljen in zložljiv nastavek za hrbet zagotavlja izboljšano ergonomsko izkušnjo ter bistveno izboljša doseg po telesu. Ročaj je opremljen z različnimi nastavitvami, ki omogočajo udobno britje z vseh strani.
4.5
od 5
224
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
bodygroom
02/08/2017
Slovenija
Odličen brivni za telo.
Odličen brivnik za telo, ki svoje delo opravi hitro , učinkovito in ne razočara. Ob tem pa kot je že zapisano, je zelo prijazen do kože, izjemno učinkovit in z njim brez problema pobrijemo zelo kratke dlake in lahko se ga uporablja vsak dan. Upal bi zapisati, da je brez konkurence.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
marijan
09/07/2017
Slovenija
Preverjen kupec
odlično
z izdelkom sem več kot zadovoljen izpolnjuje moja pričakovanja v celoti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.