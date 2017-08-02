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  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu
  • Nežen do kože, britje po celem telesu

2+3 podaljšana garancija

Body Groomer 5000 SeriesS sistemom za britje s trojno zaščito

BG5480/15

4.5
| (224) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Nežen do kože, britje po celem telesu
Doživite gladko in natančno britje po celem telesu, vključno z intimnimi predeli, brez kompromisa pri udobju kože. Na voljo so 3 nastavitve dolžine za vsestransko prirezovanje, zložljiv nastavek za hrbet pa olajša doseganje težko dostopnih mest.
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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Za natančne in koži prijazne rezultate po celem telesu

Nežen do kože, britje po celem telesu

  • Sistem za britje s trojno zaščito

  • Gladki rezultati

  • Zložljiv nastavek za hrbet

  • Glavniki za dvosmerno prirezovanje

  • 100-odstotno primeren za uporabo pod prho

Patentirana tehnologija rezanja, ki je nežno do kože

Patentirana tehnologija rezanja, ki je nežno do kože

Sistem za britje s trojno zaščito ima biserne konice za večje udobje kože, luknjice v obliki diamanta za enostavno glajenje kože, medtem ko zaščita znatno zmanjša draženje kože.

Gladko, natančno britje do dolžine 0,2 mm

Gladko, natančno britje do dolžine 0,2 mm

Naša tehnologija britja do 0,2 mm vam omogoča natančno in temeljito britje, kot ga potrebujete. Brivna mrežica z luknjicami v obliki diamanta deluje brezhibno in zagotavlja gladko in enakomerno britje, koža pa je po britju mehka in osvežena.

Za boljši doseg na težko dostopnih mestih

Za boljši doseg na težko dostopnih mestih

Naš prenovljen in zložljiv nastavek za hrbet zagotavlja izboljšano ergonomsko izkušnjo ter bistveno izboljša doseg po telesu. Ročaj je opremljen z različnimi nastavitvami, ki omogočajo udobno britje z vseh strani.

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Ocene

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4.5

od 5

224

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

02/08/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen brivni za telo.

Odličen brivnik za telo, ki svoje delo opravi hitro , učinkovito in ne razočara. Ob tem pa kot je že zapisano, je zelo prijazen do kože, izjemno učinkovit in z njim brez problema pobrijemo zelo kratke dlake in lahko se ga uporablja vsak dan. Upal bi zapisati, da je brez konkurence.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

09/07/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlično

z izdelkom sem več kot zadovoljen izpolnjuje moja pričakovanja v celoti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.

  2. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.