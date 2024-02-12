2 leti garancije
Sistem za britje s trojno zaščito
Gladki rezultati
Glavniki za dvosmerno prirezovanje
100-odstotno primeren za uporabo pod prho
Sistem za britje s trojno zaščito ima biserne konice za večje udobje kože, luknjice v obliki diamanta za enostavno glajenje kože, medtem ko zaščita znatno zmanjša draženje kože.
Naša tehnologija britja do 0,2 mm vam omogoča natančno in temeljito britje, kot ga potrebujete. Brivna mrežica z luknjicami v obliki diamanta deluje brezhibno in zagotavlja gladko in enakomerno britje, koža pa je po britju mehka in osvežena.
Z nastavljivo dolžino na 2 ali 3 mm, ki se prilagaja vašemu slogu, dvosmerni glavniki strižejo v vseh smereh in zagotavljajo enostavno in učinkovito nego po celem telesu, tudi na intimnih predelih.
4.4
od 5
336
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mirogolob
12/02/2024
Slovenija
odličen aparat
zadovoljen z aparatom - samo zanima me kje kupim za njega še kako dodatno brivsko glavo. Lp miro
Prednosti
pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
simba1
12/10/2016
Slovenija
Odličen
ustreza svojemu namenu. Odlično da ima baterijsko polnjenje in da je vodoodporen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.