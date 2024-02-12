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  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
  • Enostavno in gladko britje dlačic po telesu

2+3 podaljšana garancija

Body Groomer 3000 SeriesS sistemom za britje s trojno zaščito

BG3480/15

4.4
| (336) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Enostavno in gladko britje dlačic po telesu
Izkusite enostavno britje dlačic po telesu in večje udobje kože. Sistem za britje s trojno zaščito zagotavlja gladko in natančno britje tudi na občutljivih predelih, nastavek z 2- ali 3-milimetrskim glavnikom pa poskrbi za privlačen in oblikovan videz.
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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Za gladke, vendar prijetne rezultate

Enostavno in gladko britje dlačic po telesu

  • Sistem za britje s trojno zaščito

  • Gladki rezultati

  • Glavniki za dvosmerno prirezovanje

  • 100-odstotno primeren za uporabo pod prho

Patentirana tehnologija rezanja, ki je nežno do kože

Patentirana tehnologija rezanja, ki je nežno do kože

Sistem za britje s trojno zaščito ima biserne konice za večje udobje kože, luknjice v obliki diamanta za enostavno glajenje kože, medtem ko zaščita znatno zmanjša draženje kože.

Gladko, natančno britje do dolžine 0,2 mm

Gladko, natančno britje do dolžine 0,2 mm

Naša tehnologija britja do 0,2 mm vam omogoča natančno in temeljito britje, kot ga potrebujete. Brivna mrežica z luknjicami v obliki diamanta deluje brezhibno in zagotavlja gladko in enakomerno britje, koža pa je po britju mehka in osvežena.

Pritrdljivi glavniki za striženje las v katerokoli smer

Pritrdljivi glavniki za striženje las v katerokoli smer

Z nastavljivo dolžino na 2 ali 3 mm, ki se prilagaja vašemu slogu, dvosmerni glavniki strižejo v vseh smereh in zagotavljajo enostavno in učinkovito nego po celem telesu, tudi na intimnih predelih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

336

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

12/02/2024

Slovenija

Slovenija

odličen aparat

zadovoljen z aparatom - samo zanima me kje kupim za njega še kako dodatno brivsko glavo. Lp miro

Prednosti

pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

12/10/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen

ustreza svojemu namenu. Odlično da ima baterijsko polnjenje in da je vodoodporen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.