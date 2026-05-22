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Air Performer serije 9000 4-v-1: čistilnik, ventilator, grelnik in vlažilnik zraka

Novo

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Air Performer serije 90004-v-1: čistilnik, ventilator, grelnik in vlažilnik zraka

AMF970/10

Air Performer serije 9000 4-v-1: čistilnik, ventilator, grelnik in vlažilnik zraka

Novo

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 170.8 MB
  • 22 May 2026

Naša prva naprava 4-v-1, ki čisti in vlaži zrak ter vas po potrebi ogreva ali hladi. Naprava samodejno prilagaja svojo zmogljivost, da vzdržuje čist in udoben zrak skozi vse leto.

  • PDF dat.
  • 15 June 2026

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