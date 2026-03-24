Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Likanje
Vse serije
Celovite rešitve za likanje Likalnik vse v enem serije 8500
Podpora
AIS8540/80
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
UK Declaration of Conformity
Kratka navodila za začetek uporabe
Vse (1)
Kako iz parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips odstranim vodni kamen?
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali