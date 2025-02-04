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  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo

Celovite rešitve za likanjeLikalnik vse v enem serije 8500

AIS8540/80

4.5
| (66) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Likanje, kot ga še ni bilo
Likalnik vse v enem Philips serije 8500 je inovativna rešitev, ki poskrbi za vaš najboljši videz. Kombinacija parnega in običajnega likanja je priročna mešanica preprostega rokovanja in zmogljivega delovanja. Vsestranska rešitev, ki odstranjuje gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Večja vsestranskost, zmogljivost in priročnost**

Likanje, kot ga še ni bilo

  • Likalna deska, nastavljiva pod več koti

  • Tehnologija dvojnega grelnega elementa

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Ergonomski likalnik + glava

Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, za prilagodljivo priročnost

Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, za prilagodljivo priročnost

Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, se zoži in nagne v kateri koli položaj za prilagodljivo in priročno uporabo. Za vodoravno likanje najtežavnejših tkanin ali navpično likanje najobčutljivejših oblačil. In še vse vmes.

Dvojni grelni element z boljšo zmogljivostjo od parnega likalnika**

Dvojni grelni element z boljšo zmogljivostjo od parnega likalnika**

Tehnologija dvojnega grelnega elementa omogoča zmogljiv prodor pare za odstranjevanje gub z boljšo učinkovitostjo od parnega likalnika**, kar poskrbi za preprost najboljši videz vaših oblačil.

Ergonomski likalnik + glava olajšata likanje

Ergonomski likalnik + glava olajšata likanje

S polovično težo običajnega parnega likalnika*** ergonomski likalnik + glava zagotavljata prijetno odstranjevanje gub na oblačilih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

66

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

04/02/2025

Srbija

Srbija

Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Šikovný pomocník při žehlení

All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická žehlička

Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.

Prednosti

Jednoduché, vždy při ruce

Slabosti

Asi nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja.

  2. V primerjavi s parnimi likalniki Philips.

  3. V primerjavi s parnimi likalniki, po mnenju potrošnikov z raziskavo uporabe oktobra 2022.