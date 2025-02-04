2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Likalna deska, nastavljiva pod več koti
Tehnologija dvojnega grelnega elementa
Tehnologija OptimalTEMP
Ergonomski likalnik + glava
Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, se zoži in nagne v kateri koli položaj za prilagodljivo in priročno uporabo. Za vodoravno likanje najtežavnejših tkanin ali navpično likanje najobčutljivejših oblačil. In še vse vmes.
Tehnologija dvojnega grelnega elementa omogoča zmogljiv prodor pare za odstranjevanje gub z boljšo učinkovitostjo od parnega likalnika**, kar poskrbi za preprost najboljši videz vaših oblačil.
S polovično težo običajnega parnega likalnika*** ergonomski likalnik + glava zagotavljata prijetno odstranjevanje gub na oblačilih.
4.5
od 5
66
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
04/02/2025
Srbija
Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
20/12/2023
Česká republika
Šikovný pomocník při žehlení
All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Praktická žehlička
Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.
Prednosti
Jednoduché, vždy při ruce
Slabosti
Asi nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja.
V primerjavi s parnimi likalniki Philips.
V primerjavi s parnimi likalniki, po mnenju potrošnikov z raziskavo uporabe oktobra 2022.